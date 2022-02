Crisi Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi lunedì 14 febbraio 2022

CRISI UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Non accenna a placarsi la crisi tra Ucraina e Russia con la guerra che potrebbe scoppiare da un momento all’altro. Nonostante le telefonata tra Vladimir Putin e Joe Biden, infatti, la tensione resta altissima. La via della diplomazia, fanno sapere gli Usa, resta la via maestra, ma la Casa Bianca si dice anche pronta, insieme ad alleati e partner, ad altri scenari, ovvero a un possibile conflitto. Di seguito, tutte le ultime notizie in diretta sulla crisi tra Ucraina e Russia.

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta

Ore 7,00 – Biden: “In caso di attacco risposta rapida” – Telefonata di circa un’ora tra il presidente ucraino, Zelensky, e il suo omologo statunitense, Joe Biden. I due si sono detti d’accordo “sull’importanza di continuare a perseguire la diplomazia e la dissuasione in risposta al rafforzamento militare della Russia al confine con l’Ucraina”. Biden, tuttavia, ha anche affermato che in caso di attacco da parte della Russia, la risposta degli States e dei suoi alleati sarà “rapida e decisa”. Zelensky, poi, ha chiesto a Biden di recarsi in visita in Ucraina: ipotesi respinta nettamente dal presidente americano.

