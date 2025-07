Maxi incendio a Creta: evacuazioni di massa da hotel e case vacanza | VIDEO

L’isola di Creta, in Grecia, è avvolta dalle fiamme per il secondo giorno consecutivo: un maxi incendio, infatti, sta infuriando nel comune di Ierapetra nel sud-est dell’isola, nella provincia di Lasithi. Il rogo alimentato anche dal forte vento, secondo i vigili del fuoco si è diviso in tre fronti circondando le aree di Ferma, Achlia e Schinokapsala. Almeno tremila persone tra turisti e residenti sono state evacuate da abitazioni, casa vacanze e hotel. Le operazioni di spegnimento sono in corso con mezzi sia terrestri che aerei ma il forte vento e il terreno accidentato della zona rendono le attività molto difficili.

Terrible forest fire in Ierapetra, on the southeast coast of Crete, Greece 🇬🇷 (02.07.2025) pic.twitter.com/KvXSbWqduu — Disaster News (@Top_Disaster) July 2, 2025

L’area di Agia Fotia, la più colpita dall’incendio, è senza corrente con numerose case e immobili in affitto che sono stati distrutti. La strada principale è stata chiusa dalla polizia che ha invitato residenti e visitatori a evitare tutti i viaggi non essenziali a causa della pericolosa qualità dell’aria, del caldo estremo e della caduta di cenere.