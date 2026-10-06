Jessica Moretti, titolare insieme al marito Jacques de “Le Constellation”, il locale a Crans-Montana, in Svizzera, dove morirono 41 persone a causa di un incendio, ha chiesto un’indennità giornaliera per “perdita di guadagno causata dai danni alla salute” conseguenti al rogo di Capodanno. La pratica, prevista dalla legge svizzera sugli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell’assicurazione Zurich. La donna avrebbe espresso “timori” in vista delle festività di fine anno e dell’anniversario del rogo, “ritenendo che i media saranno di nuovo attivi su questa vicenda” e temendo “eventuali atti isolati da parte di parenti delle vittime”. La donna e il marito sono indagati nell’inchiesta sul rogo al locale dove persero la vita anche sei italiani. Jacques Moretti dall’11 agosto scorso è in carcere con l’accusa di aver picchiato la moglie, mentre Jessica è sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di firma e deve rimanere nella sua abitazione di Lens.