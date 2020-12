Covid, ministro Salute britannico: “Variante virus fuori controllo”

Ministro Salute britannico: “Variante virus fuori controllo”

La nuova variante del Coronavirus nel Regno Unito è fuori controllo. L’allarme è stato lanciato dal ministro della Salute britannico, Matt Hancock, che in un’intervista a Sky News in cui giornalista gli ha chiesto se il nuovo ceppo – rilevato nel Sud-Est del Paese – fosse sotto controllo, Hancock ha risposto: “Purtroppo no”. Proprio per questo, Hancock ha lanciato un appello al rispetto delle nuove restrizioni da parte della popolazione, bollando come irresponsabili le migliaia di londinesi messisi ieri in fila in strada e in treno in un maxi esodo dal regime di lockdown introdotto per contenere l’avanzata della pandemia. “Il miglior regalo che potete fare a Natale è rimanere a casa e non diffondere il virus”, ha detto.

Londra, restrizioni in vigore per un paio di mesi

Le nuove misure restrittive, varate ieri dal governo britannico per Londra e parte dell’Inghilterra al fine di arginare la nuova variante di coronavirus, rimarranno in vigore “per un paio di mesi” mentre si prosegue la campagna vaccinale. Lo ha annunciato il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, in un’intervista a Sky News. “È importante che le persone non solo seguano le regole ma che tutti coloro che si trovano in zona rossa si comportassero come se avessero il virus per fermare il contagio”, ha ammonito.

Covid, il nuovo ceppo raggiunge l’Olanda: sospesi i voli col Regno Unito

In Olanda è stato isolato almeno un caso del nuovo ceppo di Coronavirus che si sta diffondendo nel Regno Unito. Per questo motivo, il governo di Mark Rutte ha deciso di sospendere tutti i voli da e per la Gran Bretagna. Il ministro della Salute olandese ha dichiarato: “Qualsiasi introduzione di questa variante dal Regno Unito deve essere arginata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito. Il gabinetto dei ministri sta seguendo da vicino gli sviluppi del Covid-19 all’estero e sta studiando le possibilità di misure addizionali per altri mesi di trasporto”.

