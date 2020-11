Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla società AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford produce una “forte risposta immunitaria negli anziani”. È quanto risulta dai dati dei primi studi pubblicati sulla rivista medica The Lancet. I risultati della fase uno e della fase due suggeriscono che uno dei gruppi più a rischio di morte o malattia grave da Covid-19 sia in grado di costruire l’immunità. Circa 560 volontari adulti sani hanno preso parte ai test di fase due, in cui sono state somministrate due dosi del candidato vaccino, o un placebo. Non sono stati segnalati effetti collaterali gravi, si legge nella relazione.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI . La notte dei tamponi che imbarazza la sanità campana: in quella RSA test ogni due minuti senza cambiare guanti fatti dal medico indagato;

L’INCHIESTA DI TPI SUI TAMPONI FALSI IN CAMPANIA: PARTE 1

L’INCHIESTA DI TPI SUI TAMPONI FALSI IN CAMPANIA: PARTE 2

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Stati Uniti, insegnante spara ai figli di 15 e 7 anni: “Depressione peggiorata dopo il lockdown” Inghilterra, bambina di due anni muore all’asilo soffocata da un pezzo di salsiccia Covid, il 20% dei pazienti Covid soffre di disturbi psichiatrici: lo studio dell’Università di Oxford