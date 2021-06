“Pipistrelli vivi in gabbia”: il video che smentisce l’Oms | VIDEO

Pipistrelli vivi in gabbia: è la scena ripresa all’interno del laboratorio di virologia di Wuhan e trasmessa in esclusiva da Sky News Australia. Un filmato che sembra smentire la versione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per cui quella del virus “fuggito” dal laboratorio era un’ipotesi complottista.

Il filmato di 10 minuti intitolato “il team di costruzione e ricerca del laboratorio Wuhan P4 dell’Istituto di virologia di Wuhan” era stato girato a maggio del 2017 in occasione dell’inaugurazione del nuovo laboratorio di biosicurezza della provincia dello Hubei: mostra i pipistrelli tenuti in gabbia e uno scienziato che dà da mangiare ad uno di loro, contraddicendo quanto da sempre dichiarato dai virologi dell’Istituto in risposta alle accuse mosse da Washington – e cioè che all’interno dell’Istituto si conduceva esperimenti sul Sars-Cov-2 e che il virus sarebbe fuggito per errore – e dagli stessi esperti dell’Oms, che a gennaio hanno indagato sull’origine della pandemia recandosi nel capoluogo in cui è esploso il primo focolaio del Covid-19.

Non vi sono certezze su come il Covid-19 abbia attaccato l’uomo alla fine nel 2019, ma nel rapporto non c’è alcuna menzione della presenza di pipistrelli all’interno dell’Istituto, nemmeno in periodi precedenti alla missione. “Il locale per gli animali nella struttura P4 può gestire una varietà di specie, compreso il lavoro sui primati con SARS-CoV-2”, è l’unico accenno contenuta in un allegato al rapporto. Il video sembra dimostrare che gli esperimenti venivano condotti, riaprendo il dibattito sulla possibilità che il Covid derivi da una manipolazione genetica o da una fuga dal laboratorio di Wuhan mentre si conducevano ricerche per studiare il Sars-CoV-2.