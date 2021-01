Covid, un medico di Wuhan: “Le autorità ci impedirono di parlare del virus”

“La autorità ci impedirono di parlare del virus”: lo rivela un medico di Wuhan, il quale lancia una ulteriore accusa nei confronti di Pechino, che avrebbe tentato di nascondere l’epidemia perdendo del tempo prezioso nel contrasto al Covid.

La testimonianza del dottore è stata raccolta dalla Bbc in un documentario, che ricostruisce la “storia” dell’epidemia di Coronavirus, dal primo caso “ufficiale” al lockdown imposto per contrastare il virus.

Secondo il medico, la cui identità non è stata svelata, già il 10 gennaio “la situazione era fuori controllo. Ci siamo fatti prendere dal panico”. Nonostante questo, però, le autorità hanno imposto il silenzio e non hanno permesso agli operatori sanitari di indossare le mascherine protettive: “Tutti erano a conoscenza del fatto che la trasmissione avveniva da uomo a uomo. Perché negare l’esistenza del virus? Ci sentivamo confusi e arrabbiati”.

Non solo, il medico rivela che in poche settimane i casi erano già centinaia, se non addirittura migliaia, mentre per le autorità vi erano appena 41 casi ufficiali. Secondo il dottore, inoltre, “alcuni pazienti potevano essere salvati, ma all’epoca non c’era niente che potessimo fare. Avevamo risorse mediche troppo limitate”.

“Dobbiamo ricordare come sono andate le cose veramente, per imparare la lezione e far sì che questo non accada di nuovo” afferma in conclusione il medico.

