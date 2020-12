Un gruppo di scienziati nel Regno Unito sta iniziando a sperimentare un nuovo farmaco che potrebbe garantire l’immunità immediata al Covid-19, impedendo a chi è stato esposto al virus di sviluppare la malattia. Lo rivela in esclusiva il quotidiano britannico The Guardian.

Il farmaco è stato sviluppato da Uclh (University College London Hospitals) e AstraZeneca, la società farmaceutica che – insieme all’Università di Oxford e al centro di ricerca Irbm di Pomezia – ha lavorato in questi mesi al vaccino anti-Coronavirus.

Il team di scienziati confida che i test confermino l’efficacia del farmaco, che si basa su una combinazione di anticorpi monoclonali: la terapia potrebbe garantire l’immunità al Covid-19 per un periodo compreso tra sei mesi e un anno. E già si ipotizza di somministrarla ai pazienti ricoverati in ospedale e nelle case di riposo per anziani.

La dottoressa Catherine Houlihan, virologa presso l’University College London Hospitals, ha sottolineato al The Guardian che questo farmaco potrebbe rappresentare “un’aggiunta entusiasmante all’arsenale di armi in fase di sviluppo per combattere questo terribile virus”.

Lo studio coinvolge ULCH, diversi altri ospedali britannici e una rete di 100 siti in tutto il mondo. I partecipanti alle sperimentazioni vengono esposti al virus a casa, in un ambiente sanitario o in ambienti scolastici e ricevono due dosi del farmaco a distanza di otto giorni.

Se i test andranno come si spera, e se arriverà l’approvazione da parte delle autorità sanitarie, la terapia potrebbe essere disponibile fra marzo e aprile.

