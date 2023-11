Il Covid torna a preoccupare, boom di casi in Austria: raccomandato l’uso delle mascherine

Covid, boom di casi in Austria: raccomandato l’uso delle mascherine

Il Covid torna a correre con l’Austria che raccomanda i suoi cittadini di tornare a indossare le mascherine sugli autobus e negli ospedali.

Negli ultimi giorni, infatti, si è registrato un aumento dei contagi, motivo per cui, in concomitanza anche con l’influenza stagionale, il ministro della Salute Johannes Rauch ha consigliato di utilizzare i dispositivi di protezione nei luoghi più affollati come i mezzi pubblici, ma anche in ospedali e case di cura.

“Siamo nel mezzo di un’ondata di Coronavirus, il monitoraggio nazionale delle acque reflue lo dimostra molto chiaramente” ha dichiarato il ministro sottolinenando comunque che non si tratta di un obbligo ma di una semplice raccomandazione.

In Austria, negli ultimi giorni, i contagi sono saliti del 39 per cento con 30mila austriaci che hanno contratto il virus a fronte di una popolazione di nove milioni di abitanti.

Recentemente, il segretario dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus aveva sottolineato che “l’andamento dei contagi alle porte dell’inverno è preoccupante. La crescita di ricoveri e decessi dimostra che il Covid è qui per restare e che abbiamo ancora bisogno degli strumenti per combatterlo”.