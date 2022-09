Cosa succede se muore la Regina: ecco il protocollo “London Bridge”

Cosa succede se muore la Regina Elisabetta: il protocollo “London Bridge”

Black out dei social media, funerali a 10 giorni dalla morte, esposizione della salma per tre giorni: sono solo alcune delle disposizioni che vengono adottate dal protocollo “London Bridge”, previsto in caso di morte della Regina d’Inghilterra.

La prima persona ad essere avvisata del decesso è la prima ministra britannica, in questo caso la neo eletta Liz Truss, che viene raggiunta telefonicamente da un funzionario di Sua Maestà pronunciando una frase in codice: “London Bridge is Down” (Il Ponte di Londra è caduto).

Una volta ufficializzata la morte, dunque, il sito di Buckingham Palace viene sostituito con una pagina nera e con una breve dichiarazione in cui si conferma il decesso. Tutte le pagine social e istituzionali hanno contenuti neri e non vengono aggiornati.

I conduttori tv vestono tutti di nero, mentre i social media pubblici vengono “oscurati”. La bara della sovrana, invece, viene portata in processione da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster dove sarà esposta al pubblico per 23 ore al giorno per tre giorni. I funerali di Stato, invece, si tengono dieci giorni esatti dalla data della morte.

Il giorno del decesso viene chiamato, nelle comunicazioni interne agli apparati dello Stato “D-Day” aggiungendo un numero per ogni giorno che trascorre fino al giorno del funerale.

Il protocollo, messo a punto negli anni Settanta e via via aggiornato nel corso degli anni, potrebbe però subire una modifica: la Regina Elisabetta II, infatti, attualmente si trova a Balmoral, in Scozia, e il decesso potrebbe avvenire lì.

Anche per questo caso, però, c’è un piano specifico, denominato come “Operazione Unicorn”. Nel caso venisse adottato quest’ultimo protocollo, la salma dovrebbe essere esposta all’Holyrood Palace e successivamente alla Cattedrale di St Giles. Il feretro, poi, dovrebbe essere trasportato su un treno e quindi riportato a Londra.