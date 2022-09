Liz Truss premier: ecco chi è la nuova “lady di ferro” del Regno Unito

Chi è Liz Truss, la nuova premier del Regno Unito che succede a Johnson

Liz Truss succede a Boris Johnson alla guida del partito Tory e, di conseguenza, sarà la nuova premier del Regno Unito: ma chi è la terza donna primo ministro del Paese? Di seguito, un profilo della conservatrice che si ispira a Margaret Thatcher, la “lady di ferro” entrata di diritto nella storia della politica britannica.

Nata a Oxford il 26 luglio 1975, suo padre era un professore di matematica pura all’Università di Leeds, mentre la madre era un’infermiera, insegnante e membro della Campagna per il disarmo nucleare.

Trasferitasi in Scozia insieme ai suoi genitori quando aveva 4 anni, ha vissuto per un anno in Canada. La sua carriera politica inizia tra i liberal-democratici, salvo poi passare tra i conservatori. Una decisione che spacca la sua famiglia, composta da laburisti di sinistra: sua madre decide di aiutarla in campagna elettorale, mentre suo padre si rifiuta.

Deputata a Westminster dal 2010, ha ricoperto diversi ruoli di primo piano nel governo britannico, da sottosegretaria all’Istruzione a ministra dell’Ambiente e poi della Giustizia, fino all’attuale ruolo di ministra degli Esteri.

Proprio per la sua fermezza nel condannare la guerra in Ucraina e nell’infliggere le sanzioni economiche alla Russia, oltre al ruolo di primo piano ricoperto nel braccio di ferro con Bruxelles negli accordi post-Brexit, Liz Truss è stata più volte paragonata a Margaret Thatcher.

Truss, che al referendum del 2016 sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea votò per il “remain”, si è poi contraddistinta per le sue posizioni pro-Brexit. La nuova premier britannica ha convinto i conservatori a sceglierla come nuova leader promettendo di abbassare le tasse e aumentare le spese per la difesa.

Scrivendo sul Daily Telegraph, Liz Truss ha dichiarato di essere: “L’unica persona in grado di apportare il cambiamento di cui abbiamo bisogno nell’economia, in linea con i veri principi conservatori, e l’unica in grado di intervenire e guidare la risposta all’Ucraina e alla crescente minaccia alla sicurezza che il mondo libero deve affrontare”.

Sposata con il contabile Hugh O’Leary dal 2000, la nuova premier britannica ha due figlie di 13 e 16 anni.