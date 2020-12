Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Covid 19 ha provocato oltre 66 milioni di casi e circa un milione e mezzo di morti nel mondo. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 8 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 8,15 – V-Day Gb: 90enne nordirlandese prima vaccinata al mondo – Una donna di 90 anni dell’Irlanda del Nord è la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech Covid dopo la sperimentazione, per quello che è l’inizio del programma di vaccinazione di massa del Regno Unito. Margaret Keenan, di Enniskillen, è stata vaccinata alle 6.31 all’University Hospital di Coventry, nelle West Midlands, nel centro dell’Inghilterra. “Mi sento una privilegiata”, ha detto, citata dalla Bbc, nelle West Midlands, in Inghilterra. E’ partito il più grande programma di vaccinazione di massa mai realizzato dall’Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, in quello che è stato soprannominato ‘V-Day’, il giorno del vaccino (qui la notizia completa).

Ore 7 – In Germania altri 14.054 casi e 423 morti – La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore altri 14.054 casi di coronavirus, per un totale di 1.197.709 infezioni dall’inizio della pandemia. Accertati anche altri 423 decessi legati alla malattia

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Germania, misure “non bastano”: verso nuova stretta – La Germania potrebbe rafforzare le misure restrittive anti-Covid prima di Natale, dopo che la Baviera, che finora ha registrato il numero più alto di vittime, ha decretato lo stato di catastrofe e ha annunciato che imporra un lockdown più severo da mercoledì fino al 5 gennaio. Il ministro dell’Economia, Peter Altmaier, ha fatto capire di essere favorevole a restrizioni più severe, spiegando che gli attuali numeri sono molto al di sotto delle aspettative del governo. “Va detto che le nostre misure precedenti non sono sufficienti per spezzare davvero la seconda ondata di infezioni”.

Orban, in Ungheria restrizioni almeno fino a 11 gennaio – Le restrizioni anti-Covid resteranno in vigore in Ungheria almeno fino all’11 gennaio, fra queste è compreso il coprifuoco alle otto di sera ora locale. Lo ha annunciato il premier Viktor Orban. In un video su Facebook, il premier ha aggiunto che quest’anno non si faranno festeggiamenti per il Capodanno.

Recovery: ultimatum Ue a Polonia e Ungheria – Si avvicina l’ora della verità sul veto che Polonia e Ungheria hanno imposto sul lancio Ue ed il Recovery fund. Budapest e Varsavia sono stati sollecitati dalla presidenza di turno tedesca ad indicare, entro mercoledì, in quale direzione intendano muoversi. Se i due Paesi resteranno sulle loro posizioni, gli altri Stati sono pronti ad andare avanti col piano B a 25. Si apprende da fonti diplomatiche europee. L’intento è evitare uno showdown con Viktor Orban e Mateusz Morawiecki al vertice di questa settimana. Il piano B potrebbe basarsi su una cooperazione rafforzata, un accordo tra governi, o sul modello del programma SURE.

Leggi anche: 1. L'Abruzzo torna in zona arancione, il governatore firma l'ordinanza. Il governo: "Sarà diffidata"// 2. Il sindaco di Riccione a TPI: "Quei video degli assembramenti sono stati manomessi, c'ero anche io tra la folla. Bonaccini ha politicizzato l'accensione delle luci di Natale"; // 3. Covid, sciatori ammassati per la fila in funivia a Verbier: bufera in Svizzera; // 4. Il re dei mercatini dell'usato a TPI: "Lasciateci aperti, con il riuso la gente ci campa"

