Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha colpito ad oggi più di 18 milioni di persone nel mondo, provocando circa 680mila morti. Il maggior numero di contagi è stato registrato finora negli Stati Uniti e in Brasile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 3 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Usa: più di 47mila casi nell’ultimo giorno – Mentre nel mondo sono stati superati i 18 milioni di casi con oltre 680mila decessi, negli Usa l’epidemia sembra non fermarsi più. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, infatti, nelle ultime 24 ore negli States sono stati registrati più di 47mila casi di contagio e 515 morti da Coronavirus. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il Paese più colpito dalla pandemia con 4,6 milioni di persone contagiate dall’inizio dell’epidemia e 154.834 morti.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Usa: coordinatrice task force Covid, “virus ovunque, nuova fase”. Deborah Birx, il medico che coordina la task force della Casa Bianca contro il nuovo Coronavirus, ha avvertito che gli Stati Uniti sono entrati in una “nuova fase” della pandemia e ha esortato tutti a prendere precauzioni sanitarie rigorose. “Voglio chiarire bene che quello che vediamo oggi è diverso rispetto a marzo e aprile”, ha detto, intervistata nel programma State of the Union della Cnn. “(Il Covid-19) è straordinariamente diffuso. È nelle zone rurali come nelle aree urbane”. E ha aggiunto che le persone che vivono in zone particolarmente colpite, come la Florida, dovrebbero “presumere di essere contagiate”.

Coronavirus ultime notizie | L’infettivologo francese: “Giovani contagiatevi col Covid per essere immuni a settembre”. Per il professor Eric Caumes, dell’ospedale Pitié-Salpetrière di Parigi, i più giovani dovrebbero infettarsi tra di loro, ma evitando di avere contatti con i genitori e i nonni. Qui la notizia completa.

India, contagiato da Covid il ministro Interno. Paura per Modi. In India, è rimasto contagiato dal Covid-19 il ministro dell’Interno, Amit Shah, potente alleato del premier Narendra Modi; e adesso c’è timore che altri nell’esecutivo si ammalino, a cominciare dal capo del governo. E’ stato lo stesso ministro a dare la notizia sul suo account Twitter: “Dopo i primi sintomi del coronavirus, sono stato testato e risultato positivo. Sto bene, ma sono ricoverato in ospedale su consiglio dei medici. Chiedo a tutti coloro che mi hanno contattato negli ultimi giorni, di isolarsi e farsi un controllo”.

Israele: esercito contro il Covid, mobilitati 3mila riservisti. Israele mobilita 3mila riservisti per creare il “comando anti-Coronavirus”: è uno dei tasselli della nuova strategia nazionale che dà più controllo all’esercito perché rintracci le persone contagiate. Il ministero della Difesa ha approvato la creazione di un gruppo di lavoro militare che parteciperà alle indagini epidemiologiche per contenere l’inarrestabile seconda ondata di Covid-19 che Israele sta vivendo; fornirà anche supporto agli hotel per la quarantena e parteciperà al coordinamento del sistema di comunicazione tra l’esecutivo e le autorità locali.

Germania, 45 agenti feriti e 133 arresti alla marcia contro le misure Covid. Sono stati circa 45 gli agenti rimasti feriti nelle proteste sabato a Berlino, proteste contro le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del Coronavirus. Lo ha reso noto la polizia, aggiungendo che sono state arrestate anche 133 persone, accusate di resistenza a pubblico ufficiale, disordine pubblico e uso di simboli non costituzionali. Tre agenti hanno dovuto fare ricorso a cure ospedaliere.

India: 50mila contagi Covid in un giorno. In totale 1,7 mln casi. Per il terzo giorno consecutivo, l’India ha registrato oltre 50mila nuovi contagi da Coronavirus; e ora bilancio totale dei casi è a quota 1,7 milioni. La maggior parte dei nuovi casi, oltre 30mila, sono nello Stato sud-orientale dell’Andhra Pradesh, una delle aree più colpite del Paese.

Grecia, contagi in aumento, Governo vara nuovi divieti. Mascherina obbligatoria in tutti i luoghi pubblici al chiuso – Il Grecia, a causa del costante aumento dei contagi, è stato introdotto l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso, comprese le chiese. Non è l’unica misura presa dal Governo ellenico per frenare la diffusione del virus. Come ha annunciato il vice ministro della Protezione civile Nikos Hardalias, fino al 9 agosto nei luoghi di intrattenimento al chiuso non si potrà stare in piedi, e ci saranno solo posti a sedere distanziati tra loro. Ma non è tutto: la Grecia sospende anche le visite in ospedali e casa di riposo (fino al 15 agosti). Potranno essere celebrati matrimoni e battesimi, ma con un numero limitato di partecipanti.

Coronavirus, ultime notizie | L’Oms: “La pandemia durerà ancora a lungo” – “La pandemia di Coronavirus durerà a lungo. Servono dunque sforzi a lungo termine e una riposta sostenuta a livello locale e globale”. Così il Comitato di emergenza sulla pandemia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità gela le speranza su una possibile fine della pandemia di Coronavirus in tempi brevi. Il Comitato, in conclusione dei suoi lavori, ha espresso “apprezzamento per gli sforzi di risposta alla pandemia dell’Oms e dei suoi partner” ma ha sottolineato “la lunga durata prevista di questa pandemia”, rilevando “l’importanza di una risposta sostenuta a livello di comunità nazionale, regionale e globale”. Per l’Oms l’epidemia da coronavirus “costituisce ancora un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale”.

Ministro positivo, isolato capo della polizia di Gerusalemme e altri 3 ministri – Il comandante della polizia di Gerusalemme, Doron Yadid, è stato costretto a entrare in quarantena dopo che il ministro di Gerusalemme, Rafi Peretz, è risultato positivo al coronavirus. Al posto di Yadid subentrerà il suo vice, Eli Kazari, durante la quarantena di 14 giorni. Dopo che Peretz è risultato positivo al Coronavirus, altri tre ministri hanno fatto sapere che si chiuderanno in quarantena: quello dell’Istruzione, Ze’ev Elkin, quella per il Rafforzamento della comunità, Orly Levy-Abekasis, e Ya’akov Avitan, ministro per gli Affari religiosi.

In Sudafrica superati i 500 mila casi – Il Sudafrica ha superato i 500 mila casi di Coronavirus. Lo ha riferito il ministro della Salute, Zweli Mkhize. In tutto sono 503.290 le persone che sono risultate positive al Covid-19.

Leggi anche: 1. Documenti del CTS, il governo non vuole renderli pubblici e fa ricorso contro il Tar. TPI chiede di vederli da mesi/ 2. Orfini a TPI: “Lamorgese non fa la ministra. I flussi di migranti sono gestibili, ma preferiamo finanziare i torturatori libici”

3. Sgombero di Castel Romano, Ass. 21 luglio: “Con norme Covid non è possibile a settembre” / 4. Coronavirus, lo studio sui Paesi che hanno riaperto le scuole: i bambini si infettano raramente / 5. Coronavirus ultime notizie, il vaccino di Oxford in farmacia da gennaio. Il prezzo? 2-3 euro

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti L'infettivologo: "Giovani contagiatevi per essere immuni a settembre" Si rifiuta di mettere la mascherina: cacciata dall’aereo tra gli applausi dei passeggeri Lui si sposa, ma l’amante fa irruzione durante il matrimonio: “Sono incinta, è tuo figlio”