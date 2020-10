Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 40 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 27 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – In Francia torna lo spettro del lockdown totale – La prospettiva di un nuovo lockdown generale prende piede in Francia di fronte a una seconda ondata “brutale” di Covid-19 che potrebbe anche essere “più forte della prima”. E’ l’allarme lanciato da Jean-Francois Delfraissy, l’esperto a capo del Consiglio scientifico del governo. Il presidente Emmanuel Macron presiederà domani un consiglio di difesa dedicato al Covid-19, e a seguire il premier Jean Castex riunirà le forze politiche e le organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali, prima di un secondo consiglio di difesa, il giorno dopo, sempre dedicato all’epidemia. I due incontri mirano a discutere “l’inasprimento previsto nella gestione della crisi sanitaria” del Covid-19. Riguardo alla seconda ondata di epidemia che era “attesa”, Delfraissy ha comunque spiegato: “Noi stessi siamo sorpresi dalla brutalità di quanto sta accadendo da dieci giorni”. “La seconda ondata sarà probabilmente più forte della prima” e “molti dei nostri concittadini non hanno ancora capito cosa ci aspetta”, ha detto ai microfoni di radio Rtl.

I contagi quotidiani sono ormai abitualmente sopra i 52 mila, e il loro numero reale potrebbe addirittura ruotare “intorno ai 100 mila al giorno”, secondo il professore. Il numero dei pazienti in terapia intensiva continua ad aumentare, superando i 2.500, cifre che riportano alla primavera. Delfraissy vede “due ipotesi” per cercare di frenare questa seconda ondata. La prima è “un coprifuoco più massiccio, sia nei suoi orari, sia nel suo ambito a livello nazionale, e che possa essere attuato anche nei fine settimana”. Se ciò non bastasse, si potrebbe prendere in considerazione il lockdown. La seconda ipotesi è “quella di andare direttamente verso il confinamento, meno duro di quello di marzo”, che “consentirebbe probabilmente di mantenere le scuole aperte e un certo numero di attività economiche”, con un maggiore ricorso allo smart working.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

In Germania casi raddoppiati in una settimana – In Germania sono stati registrati nelle ultime 24 ore 8.658 casi di coronavirus, il doppio rispetto a lunedì scorso (4.325). Il numero comunicato oggi dall’Istituto Koch è nettamente inferiore a quelli del fine settimana (11.176 domenica e il record di sabato con 14.714 contagi) ma questo è attribuito al fatto che non tutti gli stati federali comunicano i propri dati nel week-end. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 24, per un totale di 10.056.

In Iran estese restrizioni, 2/3 province in allarme rosso – L’Iran ha esteso le limitazioni per frenare la diffusione del Covid-19 a Teheran e nella maggior parte del Paese, dove i due terzi delle province sono ormai in allarme rosso, il massimo livello di allerta per la pandemia. L’ultimo bilancio parla di 337 decessi e 5.960 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con le emittenti nazionali che riportano il dato di una morte ogni quattro minuti. Alcuni ospedali hanno esaurito i posti letto per curare nuovi pazienti Covid, ha detto alla Tv di Stato il capo della task force nazionale contro il coronavirus, Alireza Zali. “I nostri medici e infermieri sono stanchi. Invito tutti a rispettare i protocolli”, ha detto. Le autorità si sono lamentate dello scarso rispetto del distanziamento sociale e il vice ministro della Salute, Iraj Harirchi, ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe presto salire a 600 al giorno, se gli iraniani non rispetteranno le misure di sicurezza e prevenzione. Intanto, la chiusura di scuole, moschee, negozi, ristoranti e altre istituzioni pubbliche a Teheran, che doveva terminare oggi, sarà prorogata fino al 20 novembre. “Misure estreme e limitazioni” saranno imposte per una settimana almeno in 43 province dove i tassi di contagio sono più allarmanti”, hanno fatto sapere le autorità: 21 delle 31 province dell’Iran sono ormai in allarme rosso.

Australia, dopo quasi 4 mesi da mercoledì ‘riapre’ Melbourne – A 112 giorni dall’entrata in vigore del lockdown, da mercoledì Melbourne comincerà a tornare alla normalità dopo aver registrato zero casi di coronavirus per la prima volta da giugno. Lo Stato di Victoria e’ stato l’epicentro della seconda ondata Covid in Australia, con oltre il 90% dei 905 decessi registrati. Per frenare il contagio, le autorità hanno decretato il confinamento a casa, restrizioni ai viaggi e chiusura di ristoranti e negozi. “Con zero casi e cosi’ tanti tamponi nel fine settimana, siamo in grado di dire che ora e’ il momento di riaprire”, ha affermato il premier locale, Daniel Andrews, celebrando i sacrifici della popolazione che “ha seguito le regole”. Si prospetta un Natale “normale” ma bisogna restare vigili, ha aggiunto.

Positivo l’ex calciatore brasiliano Ronaldinho – L’ex calciatore brasiliano Ronaldinho ha annunciato di aver contratto il coronavirus ma di non avere sintomi. Il 40enne ex centrocampista del Barcellona e del Milan, vincitore di Champions League e Coppa del Mondo in una carriera illustre, resterà in isolamento in un hotel di Belo Horizonte. “Ho fatto un test Covid-19 e il risultato è stato positivo, sto bene, per ora sono asintomatico”, ha detto in un video pubblicato su Instagram. Ronaldinho era tornato in Brasile ad agosto dopo più di cinque mesi di detenzione in Paraguay per un’accusa di passaporti falsi. L’ex vincitore del Pallone d’Oro e il fratello erano stati entrambi detenuti per un mese in prigione e altri quattro mesi agli arresti domiciliari in un hotel ad Asuncion.

