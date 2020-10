Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continuano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus in Italia: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati registrati 17.012 nuovi contagi e 141 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 27 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Disordini a Torino, due poliziotti feriti. Negozi saccheggiati e vetrine distrutte: 7 arresti – Due poliziotti sono rimasti feriti a Torino durante le proteste per le misure anti-Covid decise da Governo e Regione Piemonte. Sette tra i manifestanti sono stati arrestati: dovranno rispondere di resistenza aggravata a pubblico ufficiale in concorso, travisamento e danno di oggetto. Al vaglio della Digos anche l’ipotesi devastazione. I soggetti fermati sono tutte pregiudicati e – fanno sapere dalla questura – nessuno di loro ha un’attività commerciale. Durante la protesta, un gruppo di manifestanti ha distrutto le vetrine di alcuni negozi in via Roma e saccheggiato i locali. In piazza Castello, all’imbocco di via Po, altri manifestanti hanno appiccato un rogo. I fermati dalla Digos sarebbero per la maggior parte appartenenti a frange ultras di Juventus e Torino.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Salvini sente gli amministratori della Lega: ipotesi ricorso al Tar contro il Dpcm del Governo – “Giornata di confronto per Matteo Salvini, che ha ascoltato le preoccupazioni di sindaci e governatori della Lega. Nel tardo pomeriggio, il leader del primo partito italiano si è confrontato in teleconferenza con i presidenti delle Regioni, preoccupati che i sacrifici imposti dal governo mettano in ginocchio l’economia senza produrre risultati efficaci sul fronte sanitario. Alcuni primi cittadini della Lega stanno valutando di ricorrere al Tar contro il Dpcm. Per l’ennesima volta, gli amministratori locali hanno lamentato la totale assenza di confronto e di condivisione da parte del governo”. E’ quanto sottolineano fonti della Lega.

Indennizzi per le aziende penalizzate dal nuovo Dpcm: come e quando arriveranno i contributi – Il nuovo Dpcm anti-Covid firmato nella giornata di domenica 25 ottobre dal premier Giuseppe Conte penalizza diverse aziende, che verranno supportate con una serie di aiuti: ecco come e quando arriveranno gli indennizzi promessi dal governo. Leggi la notizia completa

Mattarella, stop a comportamenti irresponsabili – “In questa pandemia si sentono voci che spingono a comportamenti irresponsabili e sospingono quanti vogliono sottrarsi alle responsabilita’ collettive. La voce della ricerca, i dati che ci fornisce, le verifiche che conduce, il rigore e la trasparenza delle sue procedure costituiscono un antidoto a queste derive”. Lo ha detto Sergio Mattarella durante la cerimonia di celebrazione de “I Giorni della Ricerca”, iniziativa promossa dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. La ricerca “ci riporta a una visione razionale dei problemi senza la quale saremmo piu’ deboli e insicuri. Ci rammentano anche che ciascuno, quale che sia il suo ruolo, deve avvertire il dovere non soltanto di non disperdere lo sforzo collettivo ma di contribuirvi, non sottrarsi al proprio compito”. L’epidemia Covid-19 “che oggi si è imposta come priorità nel mondo intero non deve farci arretrare sul fronte della lotta ai tumori, perciò celebrare al Quirinale questa volta ‘I giorni della ricerca’ serve a ricordarci che le altre patologie non sono in lockdown, il cancro continua a manifestarsi e troppe cure vengono rinviate a causa della pandemia rischiando ritardi irrecuperabili in diagnosi e terapie che non consentono pause o sospensioni”.

Il bollettino di ieri – È di 236.684 persone attualmente positive (+14.443), 37.479 morti (+141), 268.626 guariti (+2.423), per un totale di 542.789 casi (+17.012), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 236.684 attualmente positivi, 12.997 (+991) sono ricoverati in ospedale, 1.284 (+76) necessitano di terapia intensiva, mentre 222.403 (+13.376) si trovano in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati oggi sono stati 124.686, contro i 182.032 di ieri e i 170.392 dell’altroieri. Ieri, quindi, la percentuale di tamponi positivi su tamponi effettuati era dell’11,68 per cento. Oggi è salita al 13,64 per cento. Per quanto riguarda le singole Regioni, la più colpita è stata oggi la Lombardia (3.570 nuovi casi), seguita da Toscana (2.171), Campania (1.981), Lazio (1.698) e Piemonte (1.625). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. Qui il bollettino completo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

