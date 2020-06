Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono stati superati i 6 milioni i casi di Coronavirus in tutto il mondo. La situazione preoccupa soprattutto in Brasile, che ha superato i contagi della Francia ma dove il presidente Bolsonaro continua a sottovalutare la situazione. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi lunedì 1 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Gli Usa consegnano al Brasile 2 milioni di dosi di idrossiclorochina – Gli Usa hanno consegnato due milioni di dosi dell’antimalarico idrossiclorochina (HCQ) al Brasile, per sostenerlo nella lotta all’epidemia di Covid-19. Lo ha annunciato la Casa Bianca, nonostante non ci siano ancora prove certe della sua efficacia contro il coronavirus. “L’HCQ sarà usato nella profilassi per aiutare a proteggere dal virus infermieri, medici e personale sanitario brasiliano. Sarà anche usata nelle terapie per curare i brasiliani che dovessero infettarsi”, si legge nella nota.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Bolsonaro chiede la ripresa del campionato di calcio: “Rischi bassi” – Nonostante la piena pandemia di Coronavirus, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, chiede la ripresa del calcio nel Paese. “Dato che i calciatori sono giovani e atletici, il rischio di morte se colpiti dal virus è infinitamente ridotto”, ha dichiarato il capo dello Stato in un’intervista a Radio Guaiba, emittente locale nel sud del paese.

Cina, sul primo volo proveniente dalla Germania c’era un positivo – Un ingegnere tedesco che era a bordo del primo volo che trasportava lavoratori europei in Cina è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo era su un volo Lufthansa proveniente da Francoforte e diretto verso la città nord-orientale di Tianjin, atterrato con circa 200 passeggeri, principalmente lavoratori tedeschi con le loro famiglie.

Grecia, nuove regole per i turisti: restrizioni per chi proviene dal Nord Italia – La Grecia ha varato un nuovo piano per regolamentare l’arrivo dei turisti in vista delle vacanze estive. Il piano è articolato in tre fasi ed è particolarmente stringente nei confronti di chi proviene da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Fino al 15 giugno – Fase 1 – i voli internazionali saranno consenti solo sull’aeroporto di Atene: all’arrivo sarà effettuato a tutti un test e inoltre i visitatori dovranno trascorrere la notte in un albergo designato. Se il test è negativo, il passeggero si mette in auto-quarantena per sette giorni. Se il test è positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni. Dal 15 giugno al 30 giugno – Fase 2 – saranno ammessi anche voli su Salonicco. Se il viaggio è stato effettuato da un aeroporto non presente nell’elenco delle aree colpite segnalate dall’Easa, i passeggeri saranno soggetti a test casuali solo all’arrivo. Nell’elenco dell’Easa sono compresi al momento tutti gli aeroporti di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna: i passeggeri in arrivo da queste regioni verranno sottoposti a test e sarà richiesto loro il soggiorno di una notte in un albergo designato. Se il test è negativo, il passeggero si mette in auto-quarantena per sette giorni. Se il test è positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni. Nella Fase 3 – dal primo luglio in poi – saranno ammessi voli internazionali su tutti gli aeroporti della Grecia. I visitatori saranno soggetti a test casuali all’arrivo. Ulteriori restrizioni relative ad alcuni Paesi saranno annunciate in un secondo momento. Gli arrivi via mare saranno consentiti dal primo luglio. I visitatori saranno soggetti a test casuali all’arrivo.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

