Coronavirus: tutte le ultime notizie sulla diffusione del Covid-19 nel mondo

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 95mila le persone contagiate in tutto il mondo dal Coronavirus. 80.565 sono i casi registrati in Cina, 14.768 le persone che hanno contratto il Covid-19 fuori dalla Cina, precisamente in 85 Paesi. Il bilancio dei morti è di 3015 in Cina e 267 nel resto del mondo. Il Paese più colpito subito dopo la Cina è la Corea del Sud dove si sono registrate 5766 infezioni e 35 morti. Poi, l’Italia (segui qui gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia di Covid-19 in altri Paesi) e l’Iran con 2922 contagi e 92 decessi. In aumento anche i casi in diversi Paesi d’Europa. In Francia, Germania e Spagna, ad esempio, i contagi sono arrivati rispettivamente a 282, 262 e 198.

Ore 8,00 – Quarta vittima in Spagna – Una donna di un centro anziani a Valdemoro, nei pressi di Madrid, è deceduta a causa del Coronavirus. Si tratta della quarta vittima registrata in Spagna, la seconda nella comunità autonoma della Capitale. Nella struttura dove era ospite la donna sono stati accertati 19 casi di Covid-19.

Ore 7,00 – Trump: “Tasso di mortalità al 3,4 per cento? Falso” – L’epidemia di Coronavirus continua a preoccupare gli Stati Uniti, dove il numero dei morti a causa del Covid-19 è salito a 12. Nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, tre Stati Usa, California, Florida e Stato di Washington, hanno dichiarato lo stato di emergenza. Tuttavia, il presidente Donald Trump sembra ostentare sicurezza, tanto da mettere in discussione addirittura i numeri ufficiali dell’Oms. Per Trump, infatti, il tasso di mortalità del 3,4 per cento è un “falso”.

“È una mia impressione basata sulle conversazioni che ho avuto con molta gente” ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca che, in un’intervista a Fox News, ha chiamato il Covid-19 “coronainfluenza”. Secondo Trump, infatti, il Coronavirus è “una normale influenza”, motivo per cui, a suo avviso, “non c’è nessun problema a continuare a lavorare se si è malati”.

Leggi anche:

1. Dire “basta allarmismi” ormai è una scemenza: è il momento di sacrificarci, tutti (di Selvaggia Lucarelli) /2. Agenzie di viaggi e operatori del turismo in ginocchio per il coronavirus: “Costretti a chiudere o licenziare, il governo ci aiuti” | VIDEO

3. Coronavirus, gli scienziati hanno identificato 2 ceppi: uno è più aggressivo e contagioso / 4. India: positivi al Covid-19 16 turisti italiani provenienti da Lodi. Tra loro c’è un medico che lavora a Codogno, epicentro del Covid-19