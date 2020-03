Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – I casi di Coronavirus nel mondo sono oltre mezzo milione e aumentano a dismisura giorno dopo giorno. Dopo essersi originata in Cina e diffusa in Europa, ora la pandemia ha il suo epicentro negli Stati Uniti: gli Usa, nelle ultime ore, hanno sorpassato Cina e Italia per numero di casi accertati, che sono 103.942. Intanto in Europa sembra lontano un accordo sugli aiuti per fronteggiare l’emergenza e per il vaccino, secondo l’Oms, ci vorranno almeno “18 mesi”. Di seguito le ultime notizie di oggi, 28 marzo 2020, sul Coronavirus nel mondo, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,20 – Macron: “Francia è con Italia; Ue non sia egoista”. Il presidente francese Emmanuel Macron sottolinea che “la Francia è con l’Italia” nell’emergenza Coronavirus. Il capo dell’Eliseo ha parlato con tre quotidiani italiani, reclamando maggiore solidarietà in Europa. “Si parla molto degli aiuti cinese e russi. Perché non diciamo che Francia e Germania hanno consegnato 2 milioni di mascherine e migliaia di indumenti all’Italia”, rimarca Macron. Per Macron, “non supereremo mai questa crisi sena una solidarietà europea forte, a livello sanitario finanziario. L’Ue, la zona euro – si chiede – si riducono a un’istituzione monetaria e a un’insieme di regole che consentono a ogni Stato di agire per conto suo o si agisce insieme per finanziare le nostre spese, i nostri bisogni in questa crisi vitale?”. “Quello che mi preoccupa – prosegue Macron – è che se non mostriamo solidarietà, Italia, Spagna e altri potrebbero dire ai loro partner europei: “dove eravate quando eravamo in prima linea? Non voglio – assicura – un’Europa così egoista e divisa”.

Ore 7,15 – In Usa quasi 104mila contagi, Italia seconda. Sono almeno 103.942 i casi di Coronavirus negli Stati Uniti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Segue l’Italia con 86.498 casi e la Cina con 81.897. Al quarto posto la Spagna con 65.719 casi. Nel mondo i contagi sono 595.800

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – COSA È SUCCESSO IERI

Oms: “Almeno 18 mesi per vaccino” – “Per avere un vaccino servono ancora almeno 18 mesi”: lo ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso del consueto briefing sulla pandemia di Covid-19.

Stati Uniti, 345 decessi e 18 mila contagi in 24 ore – Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati 345 decessi e circa 18mila contagi di Covid-19. È quanto emergente dai dati della John Hopkins University. Si tratta di cifre mai registrate prima. Secondo la Cnn, i casi totali sarebbero almeno 95.174, mentre i decessi ammonterebbero a 1.451

Regno Unito, record di morti in 24 ore: 181 – Il Regno Unito ha registrato il maggiore incremento di decessi legati al Covid-19 su base giornaliera: nelle ultime 24 ore, secondo quanto comunicato dal ministero della Salute, sono morte 181 persone risultate positive al Coronavirus. Il numero totale dei decessi nel Paese sale così a 759, con 14.579 casi confermati.

Coronavirus, ultime notizie – Regno Unito, il premier Johnson è positivo – Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato sul suo profilo Twitter di essere positivo al Covid-19. “Nelle ultime 24 ore, ho sviluppato dei lievi sintomi e sono stato testato positivo al Coronavirus”, si legge nel post di Johnson. (Qui la notizia completa).

Spagna, +769 morti in un giorno, totale quasi a 5mila – La Spagna si avvicina a quota 5 mila morti per coronavirus: il numero dei decessi è cresciuto di 769 unità a 4.858 nelle ultime 24 ore.

Cina, a Wuhan il rischio passa da “alto” a “medio” – La città di Wuhan non è più classificata come “ad alto rischio” per l’epidemia di Coronavirus, ma come città a “medio rischio”. Lo ha dichiarato Liu Dongru, vice direttore del Comitato Sanitario per lo Hubei, la provincia dove si trova la città da cui si è diffusa l’epidemia. “La situazione delle prevenzione e del controllo dell’epidemia è positiva”, ha aggiunto, citato dal Quotidiano del Popolo, il più importante giornale cinese, “e la diffusione a Wuhan si è sostanzialmente bloccata”.

Primi due morti in Sud Africa, oltre mille casi – Primi due morti per Coronavirus in Sud Africa, dove sono stati registrati oltre un migliaio di casi. “Questa mattina ci svegliamo con la triste notizia che abbiamo i nostri primi morti per Covid-19”, ha dichiarato il ministro della Salute, Zweli Mkhize, precisando che i decessi sono avvenuti nella provincia di Western Cape. Il numero ci contagi “ha superato il migliaio”, ha aggiunto.

Coronavirus, ultime notizie – Germania, Merkel contraria ai Coronabond – La cancelliera tedesca, Angela Merkel, si è detta “contraria ai coronabonds” per affrontare la crisi del nuovo coronavirus. Pur avendo espresso “fiducia” nel raggiungimento di accordi nell’Ue di fronte alla “sfida comune” della pandemia di Covid-19, Merkel ha chiarito che i cosiddetti “coronabond” non sono un’opzione condivisa “dalla Germania né da altri Paesi del blocco comunitario. “Siamo meglio attrezzati rispetto alle crisi precedenti”, ha affermato la leader tedesca in un commento dopo il vertice in videoconferenza, per insistere sul fatto che, secondo lei, è necessario “valutare tutti gli strumenti” che la Comunità già possiede.

