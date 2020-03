Coronavirus: tutte le ultime notizie dal mondo

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Per la prima volta da quando è iniziata l’emergenza Coronavirs la Cina non ha registrato alcun nuovo caso di contagio interno. Sono stati 34 invece i casi di positività esterne, cioè di persone contagiate provenienti o tornate dall’estero. I morti in Cina in 24 ore sono stati otto, tutti a Hubei, e portano il bilancio complessivo delle vittime a 3.245. In Cina ci sono stati in totale 81mila casi di infezione, ma solo 7.263 persone sono ancora malate. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Coronavirus.

Ore 09,46 – Olanda, ministro Salute collassa in aula “esausto” – Il ministro della Salute olandese, Bruno Bruins, è collassato mentre difendeva in Parlamento la sua politica per contrastare la diffusione del coronavirus nel Paese. Durante il dibattito in aula, ieri, Bruins si è accasciato sul podio ed è poi finito a terra tra lo sgomento dei presenti. Il ministro si è subito ripreso e ha lasciato l’aula. Con un messaggio su Twitter, ieri sera Bruins ha ringraziato per “tutto il sostegno” ricevuto, spiegando di essere svenuto “a causa della stanchezza e delle settimane intense” e ha assicurato che “le cose vanno meglio adesso”. “Vado a casa a riposare stasera così posso tornare al lavoro domani per combattere la crisi del coronavirus al meglio possibile”. In Olanda sono stati registrati 2.051 casi di Covid-19 e 58 decessi.

Ore 8,53 – Mossad in campo, importati in Israele 100 mila test. Nella ‘guerra’ di Israele contro il coronavirus è coinvolto anche il Mossad: il servizio segreto nella notte ha trasferito nello Stato ebraico dall’estero 100 mila kit per fare i test. Lo riferiscono i media israeliani, senza specificare da quali Paesi siano arrivati i tamponi. Il governo ha temporaneamente autorizzato lo Shin Bet a utilizzare i metodi di sorveglianza digitale, normalmente limitati all’anti-terrorismo, nella lotta al Covid-19, in modo da poter tracciare i telefoni dei contagiati e far rispettare la quarantena. La decisione ha suscitato polemiche nel Paese, preoccupato per le conseguenze sulla privacy.

Ore 8,35 – Primo morto per Coronavirus in Messico. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, precisando che il paziente era diabetico e aveva cominciato ad accusare i sintomi del Covid-19 la scorsa settimana.

Ore 8,32 – Nuovo focolaio in Corea del Sud, aumentano contagi. Tornano a salire i nuovi contagi in Corea del Sud, dove si sono verificati 152 nuovi casi accertati di Coronavirus, dopo l’emergere di nuovi focolai nell’area di Daegu, nel sud-est del Paese, la più colpita dall’epidemia, e a Seul. Il dato di ieri è il primo a tre cifre dopo quattro giorni contagi sotto quota cento, e sono oggi 8.565 i contagi nel Paese asiatico, tra cui 91 morti, con un tasso di mortalità dell’1,06 per cento.

Ore 8,30 – La Bce lancia un piano d’emergenza da 750 miliardi di euro per la pandemia. “Non ci sono limiti al nostro impegno per l’euro”, ha dichiarato la presidente Christine Lagarde, finita al centro delle polemiche nei giorni scorsi (qui la notizia completa).

Ore 7,23 – Usa, Trump firma piano 100 miliardi per congedi e test. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato il pacchetto di aiuti da 100 miliardi di dollari approvato dal Congresso che prevede congedi pagati e test gratuiti per fra fronte all’emergenza Coronavirus. Intanto arriva la notizia del primo contagio tra i membri del Congresso Usa: il deputato repubblicano della Florida Mario Diaz-Balart ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19 ed è stato messo in quarantena. A New York il numero dei contagiati è raddoppiato, arrivando a quota 1.871 con 11 morti.

Leggi anche:

1. Le bare di Bergamo sono l’immagine simbolo della tragedia che stiamo vivendo (di L. Telese) /2. Gli altri eroi che mandano avanti il paese: “Noi corrieri vi consegniamo i pacchi ogni giorno ma rischiamo il contagio”

Potrebbero interessarti Coronavirus, panico negli Stati Uniti: cittadini in fila per acquistare armi e munizioni Coronavirus, Bolsonaro: “In Italia ci sono tanti morti perché è un paese di vecchietti” Cosa è successo oggi nel mondo oltre al Coronavirus, dagli Stati Uniti all’Indonesia

3. Coronavirus Anno Zero, quel 23 febbraio all’ospedale di Alzano Lombardo: così Bergamo è diventata il lazzaretto d’Italia /4. Ospedali e inceneritori: a rischio la gestione dei rifiuti infetti

5. Coronavirus: Luca Zaia è l’unico vero modello italiano, come Wuhan (di Selvaggia Lucarelli)

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO