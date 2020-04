Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus non ha colpito solo l’Italia ma tutto il mondo. Ad oggi sono più di 150 mila le vittime in tutto il pianeta, di cui due terzi in Europa (oltre 96 mila). Ad avere il bilancio più alto gli Stati Uniti: i decessi per via dell’infezione da Covid-19 negli Usa sono infatti oltre 34mila. Tanti contagi anche in Spagna. Secondo quanto stimato dall’Oms, sono stati registrati più di 2 milioni di contagi in 193 Paesi e territori. In fase di allargamento è l’epidemia in Russia, con il presidente Vladimir Putin che si è detto preoccupato. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, domenica 19 aprile 2020:

Ore 8,00 – Negli Usa 33.400 casi e ​1.849 morti in un giorno – Negli Stati Uniti la pandemia di Covid-19 continua a mietere vittime e a battere drammatici record: in un solo giorno stati segnalati oltre 33.400 nuovi contagi e almeno 1.849 morti. Il bilancio totale è ora di 33.494 decessi e oltre 735 mila contagi, secondo il conteggio della Johns Hopkins University.

Ore 7,00 – Trump, Texas e Vermont primi a ripartire lunedì – Washington, 18 apr. – ​ Texas e Vermont consentiranno ad alcune attività economiche di riaprire lunedì con certe precauzioni. Lo ha annunciato Donald Trump nel briefing alla Casa Bianca sul Coronavirus. Il Montana, ha aggiunto, comincerà a togliere le restrizioni da venerdì prossimo. ​”Continuiamo a vedere una serie di segnali positivi che il virus ha superato il suo picco”, ha detto Trump ai giornalisti nel briefing quotidiano. I governatori di alcuni stati hanno avvertito, tuttavia, che non agiranno prematuramente per riaprire le loro economie fino a quando non ci saranno più test.

COSA È SUCCESSO IERI

Allarme medici Giappone: “Sistema rischia collasso” – In Giappone i medici hanno lanciato l’allarme, avvertendo che il sistema sanitario potrebbe collassare di fronte alla nuova ondata di casi di Coronavirus. Dall’inizio dell’epidemia, in Giappone sono stati registrati oltre 10mila casi, mentre i decessi sono più di 200.

In Spagna superati i 20 mila morti – In Spagna si sono superati i 20 mila morti per coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 565 decessi che hanno portato il totale a 20.043. I nuovi casi di Covid-19 ammontano a 4.499, per un totale di 191.726 contagiati.

Trump sprona gli Stati a riaprire – Il presidente, dopo aver presentato le linee guida sulle riaperture lasciando ai governatori il potere di decidere i tempi, difende le proteste contro il distanziamento sociale e annuncia aiuti per 19 miliardi agli agricoltori. Negli Usa oltre 702 mila contagi e 37 mila decessi.

I dati aggiornati – Il numero di decessi di persone contagiate dal Coronavirus nel mondo ha superato quota 150 mila, mentre i contagi accertati sono 2.243.710. Secondo i dati della Johns Hopkins University, le vittime accertate sono 154.219.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

