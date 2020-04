Coronavirus, secondo uno studio cinese 4 pazienti su 5 sono asintomatici

Il numero dei contagiati da Coronavirus sarebbe superiore alle statistiche ufficiali dal momento che, secondo un recente studio condotto in Cina, 4 pazienti su 5 sarebbero asintomatici. A dirlo è la rivista medica British Medical Journal, che pubblica una notizia elaborata attraverso alcuni dati raccolti da una ricerca cinese. Dal 1 aprile scorso, infatti, le autorità di Pechino hanno iniziato a inserire nelle statistiche ufficiali anche i contagiati da Coronavirus che non hanno accusato alcun sintomo. Secondo i dati raccolti, 4 persone su 5 contagiate dal Covid-19 sono risultate completamente asintomatiche. Nel dettaglio, su 166 persone risultate positive al Coronavirus, 130 non hanno accusato sintomi.

Coronavirus, il commovente video dell’infermiere che si cambia sulle note di Vasco

I dati raccolti aprono diversi interrogativi sull’epidemia. Gli asintomatici, infatti, potrebbero rivelarsi un’importante fonte di contagio anche in futuro, quando le misure restrittive saranno allentate e le persone potrebbero tornare in circolazione. Tracciare gli asintomatici, infatti, è piuttosto complicato e di conseguenza anche porre fine all’infezione potrebbe risultare molto più difficile del previsto. Tuttavia, lo studio dimostrerebbe che la letalità del virus, specialmente in Italia dove appare molto più alta che in altri Paesi, potrebbe, in realtà, essere piuttosto bassa se confrontata con un numero molto più ampio di contagiati.

Leggi anche: 1. Le ultime notizie sull’epidemia di Coronavirus in Italia / 2. Coronavirus, ecco perché in Italia ci sono più morti e contagi che all’estero: parlano gli esperti

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Scoppia un incendio nella foresta intorno a Chernobyl: “Aumentata la radioattività” Una tigre allo zoo del Bronx è risultata positiva al Coronavirus Coronavirus Usa, Trump: “Cure gratis per chi non ha assicurazione sanitaria”