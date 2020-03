Coronavirus Spagna, parla il premier Sanchez: “Stiamo per adottare misure drastiche”

Coronavirus Spagna. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha dichiarato lo stato di allerta nel Paese e annunciato il decreto che vieta tutti gli spostamenti per quindici giorni se non per comprovate esigenze. ​”Le misure che stiamo per adottare sono drastiche e avranno conseguenze”, ha dichiarato il capo del governo in un discorso al Paese.

“Siamo preparati per lo stato di allerta. Abbiamo le idee, le politiche chiare e non ci stringeremo la mano per sconfiggere il virus”. E ha aggiunto: “Le misure che stiamo per adottare avranno, purtroppo, conseguenze”.

