Coronavirus, il video messaggio di Sharon Stone all’Italia

“Ciao, voglio salutare e ringraziare tutti gli operatori della Croce Rossa, che ho conosciuto di persona nel corso degli anni”: così l’attrice statunitense Sharon Stone in un video messaggio inviato agli operatori e ai volontari della Croce Rossa italiana. “Ora vedo immagini in cui voi entrate nelle case delle persone per portare fuori le vittime del Coronavirus. Vedo il cuore che mettete nel vostro lavoro e sapendo che mettete le vostre vite a rischio per portare avanti la vostra missione. Voglio soltanto dirvi quanto vi ammiro, quanto sono orgogliosa di voi che intervenite con competenza grazie alle vostre squadre”. L’attrice nel 2018 ha ricevuto la medaglia d’oro della Croce Rossa a Roma. “Il mio cuore è con voi. Per favore andate avanti, angeli”, ha concluso Sharon Stone.

