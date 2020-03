Coronavirus, in Regno Unito gli ultra 70enni in quarantena. La Regina lascia Buckingham Palace

Anche il Regno Unito ha deciso di agire con precauzione. Gli ultra 70enni sono stati messi in quarantena per evitare di contrarre con facilità il Coronavirus. Da Buchingham Palace intanto arriva la notizia che la Regina ha lasciato il palazzo. Stando a quanto riportato da ITV, l’emittente britannica, il Regno Unito avrebbe dunque intenzione di preservare i suoi cittadini più anziani imponendo una quarantena fino a quattro mesi, anche per coloro che non hanno presentato sintomi finora. Il noto giornalista britannico Robert Peston ha commentato: “Come se fossimo in guerra”.

Elisabetta e il marito Filippo, che potrebbero essere messi in quarantena precauzionale, si sono trasferiti ieri sera nella tenuta di Winsdor, più tranquilla e meno affollata: la preoccupazione maggiore per i reali inglese è infatti lo staff numeroso, che potrebbe essere entrato in contatto con il virus.

