Coronavirus, Elezioni Usa 2020: Louisiana e Georgia rinviano le primarie

Slittano le primarie presidenziali a causa del Coronavirus. La Georgia è il secondo Stato americano a rinviare le primarie presidenziali, previste per il 24 marzo. Le elezioni sono rinviate al 19 maggio. Venerdì era stata la Louisiana ad annunciare il rinvio per prima ma, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito anche gli Stati Uniti, le autorità della Georgia hanno deciso di rinviare a maggio le elezioni, per frenare la diffusione del contagio da Coronavirus. A dare l’annuncio il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger. L’età media delle persone impegnate ai seggi è di circa 70 anni.

