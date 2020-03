Coronavirus, Papa Francesco tiene l’Angelus in streaming: dove vederlo

A causa dell’emergenza Coronavirus Papa Francesco terrà l’Angelus di oggi, domenica 8 marzo, in diretta streaming. Il Pontefice non parlerà, come di consueto, affacciato al balcone su piazza San Pietro, ma si collegherà con i fedeli dalle sale della Biblioteca Apostolica: per contenere il rischio di contagio si potrà assistere alla preghiera solo in via digitale. Come e dove vedere l’Angelus del Papa in streaming? Ecco di seguito le istruzioni.

Per assistere in streaming all’eccezionale Angelus ai tempi del Coronavirus basta collegarsi al sito Vatican News oppure al canale Youtube della Santa Sede. L’Angelus sarà trasmesso anche sugli schermi in piazza San Pietro.

Per tutta la prossima settimana, inoltre, i fedeli non potranno partecipare alle messe celebrate dal Pontefice a Santa Marta. “Relativamente agli eventi dei prossimi giorni, la preghiera dell’Angelus del Santo Padre di domenica 8 marzo avverrà dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra”, fa sapere un bollettino della Sala Stampa Vaticana. Anche “l’Udienza Generale di mercoledì 11 marzo avverrà secondo le medesime modalità”.

“Tali scelte si rendono necessarie per evitare rischi di diffusione del COVID-19 dovuti ad assembramenti nel corso dei controlli di sicurezza per l’accesso alla piazza, come richiesto anche dalle autorità italiane”, viene spiegato. “In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, fino a domenica 15 marzo sarà sospesa la partecipazione dei fedeli ospiti alle Messe a Santa Marta. Il Santo Padre celebrerà privatamente l’Eucarestia”.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Coronavirus, niente Angelus dal balcone: il Papa prega in streaming Covid-19, l'Oms loda "misure coraggiose" Italia, primo morto in America Latina Come sono cambiate le mascherine dall’influenza spagnola al coronavirus | FOTO D’EPOCA

1. Il testo integrale del decreto che “chiude” la Lombardia e altre 14 province / 2. Terapie intensive al collasso: “Rischio calamità sanitaria”/ 3. Coronavirus, farmacisti italiani senza mascherine ad alto rischio contagio: l’Esercito potrebbe produrle “ma il Ministero non ce l’ha mai chiesto” / 4. Coronavirus, l’Angelus del Papa trasmesso in streaming per la prima volta nella storia della Chiesa