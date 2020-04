Coronavirus in Olanda: secondo il governo se non si mostrano sintomi dopo 24 ore si è guariti dal Covid-19

“Se non si mostrano sintomi dopo 24 ore si è guariti dal Coronavirus”: la colossale fake news arriva dall’Olanda e, cosa ancor più grave, a pubblicarla è nientemeno che il sito ufficiale del governo dei Paesi Bassi. La sconcertante affermazione è presente nelle Faq del governo olandese sull’epidemia di Covid-19. Alla domanda “Penso di avere il Coronavirus. Cosa devo fare?” infatti la risposta è la seguente: “Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, ti sei ripreso. Non puoi più infettare gli altri”. Un’affermazione che viene ribadita in un capitolo dedicato a un’eventuale quarantena che coinvolga una famiglia. “Tutti i membri di un nucleo familiare devono rimanere in quarantena finché sono senza sintomi per 24 ore. Se tutti i membri di un nucleo familiare sono senza febbre, raffreddore, mal di gola, tosse o difficoltà a respirare, si può uscire di casa”.

L’affermazione è priva di qualsiasi evidenza scientifica per diversi motivi. Il primo è, come ormai ampiamente dimostrato, che vi sono moltissimi casi di asintomatici, i quali possono essere contagiosi. Il secondo, invece, riguarda i tempi della negativizzazione di un paziente, che non sono ancora chiari. Vi sono state persone, infatti, che, nonostante la scomparsa dei sintomi dopo un mese risultavano ancora positive al Coronavirus, ma anche casi di pazienti che, dopo un primo tampone negativo, hanno effettuato un nuovo test, che è risultato nuovamente positivo. Inoltre, non vi è nemmeno certezza sugli anticorpi sviluppati da una persona contagiata dal Covid-19, il che non esclude, come peraltro già accaduto in alcuni casi, che un ex positivo possa di nuovo contrarre il virus. “Mi sembra un buon modo per mandare in giro la gente con patente di infettare” così l’epidemiologo Pierluigi Lopalco ha commentato sui social le bizzarre affermazioni del governo olandese, mentre il virologo Roberto Burioni ha scritto su Twitter: “L’erba del vicino non è sempre più verde”.

