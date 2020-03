Heidi Klum in quarantena bacia teneramente il marito attraverso un vetro | VIDEO

Heidi Klum e il bacio attraverso il vetro

Heidi Klum fa sognare i suoi 7 milioni di follower su Instagram con un video in cui si scambia un bacio con il marito attraverso un vetro, per rispettare le indicazioni anti Coronavirus. La top model, sposata al chitarrista del gruppo dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz, potrebbe essere positiva al Covid-19 e si è messa subito in auto quarantena. Ma per non rinunciare alla compagnia del marito ha scelto di baciarlo attraverso il vetro della finestra di casa.

La modella di 46 anni ha scelto l’isolamento dopo aver avvertito i primi sintomi di un raffreddore, che l’avevano portata a rinunciare alla registrazione di “America’s got talent”, trasmissione a cui avrebbe dovuto partecipare la settimana scorsa. Klum è tornata a casa per evitare di infettare i colleghi, anche se non aveva ancora effettuato il test.

“Mi piacerebbe fare il test per il Coronavirus, ma qui non c’è. Ho provato con due medici diversi e non riesco proprio a ottenerne uno”, aveva raccontato in una storia la modella. Negli Usa, infatti, effettuare il tampone è molto difficile, e il costo può oscillare tra i 1.000 e i 4.000 dollari, a seconda dei casi. Sul social Klum ha poi fatto sapere di essere riuscita a fare il test insieme a Kaulitz, e di essere in attesa dei risultati. Fino ad allora, però, i baci avverranno solo attraverso un vetro.

“Come molti di voi, anche io la scorsa settimana mi sono ammalata e anche mio marito, che è appena tornato da un tour, non si sente bene. Per stare al sicuro, manterremo le distanze fino a quando non riceveremo i risultati del test per il Coronavirus, che oggi siamo finalmente riusciti ad effettuare. Non vogliamo diffondere germi e infettare anche altre persone. Per quanto vorrei abbracciarlo e baciarlo, è più importante fare la cosa giusta e non diffondere il virus”, ha scritto la modella su Instagram.

