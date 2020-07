Coronavirus: boom delle vendite di bambole gonfiabili e robot sessuali durante il lockdown

Un vero e proprio boom delle vendite di bambole gonfiabili e robot sessuali si è registrato durante i lockdown imposti in diverse parti del mondo a causa della pandemia di Coronavirus. Lo rende noto l’azienda specializzata in gadget sessuali, Sex Doll Genie, che precisa di aver ricevuto un 52% di ordinativi in più rispetto all’anno precedente da parte di uomini soli, mentre le richieste fatte da coppie nello stesso periodo sono cresciute del 33%. Il tutto considerando che bambole gonfiabili e robot sessuali possono avere un costo che varia dai 1000 ai 10mila euro a seconda dei materiali usati e delle caratteristiche.

Secondo il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, che ha dedicato un ampio servizio sul fenomeno, il boom di vendite corrisponderebbe anche a un netto aumento di clienti nei bordelli dotati di sex dolls. La crisi sanitaria, infatti, avrebbe spaventato talmente tanto i frequentatori delle case chiuse da convincerli a iniziare a frequentare le case di tolleranza che mettono a disposizione del cliente una gamma di bambole gonfiabili.

