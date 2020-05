Coronavirus, l’Olanda ai single: “Trovatevi un amante per il lockdown”

“Trovatevi un amante per il lockdown”: è questo il suggerimento che l’Olanda ha dato ai suoi cittadini single alle prese con l’emergenza Coronavirus. Dopo aver varato il 23 marzo scorso quello che è stato definito un “confinamento intelligente”, anche i Paesi Bassi si apprestano a tornare a una lenta e graduale normalità. Il 18 maggio, infatti, riapriranno negozi e parrucchieri, mentre ristoranti e cinema torneranno operativi dal 1 giugno, ma importanti novità sono state fornite anche per quello che riguarda le relazioni personali. Se già nel corso del lockdown ogni nucleo familiare poteva invitare a casa propria fino a tre persone alla volta, a patto di mantenere la distanza di 1,5 metri, ora ai “seksbuddy”, che in italiano significa un “amico di letto”, è permesso di superarla questa distanza.

L’ironia de “Lo Stato Sociale” nel video di Autocertificanzone

A dirlo è il Rivm, l’istituto nazionale di salute pubblica, nelle nuove linee guida fornite per gestire l’emergenza Coronavirus. Secondo l’istituto “se uno è single vuole anche un contatto fisico”. Motivo per cui il Rivm suggerisce: “Discutete insieme come fare. Per esempio, incontrate la stessa persona per avere contatti fisici o sessuali, se non siete contagiati. Accordatevi con questa persona su quante altre persone ciascuno vede. Più gente si vede, maggiore è il rischio di contagio”. Via libera, dunque, agli incontri con l’amante: “Potete incontrarvi se siete entrambi sani per scambiarvi un contatto fisico o sessuale, in altre parole sesso o solo coccole”.

Leggi anche: 1. Mentre in Italia ci si interroga sui “congiunti”, all’estero si pensa a come gestire il lockdown del sesso / 2. Coronavirus, l’esperto: “Ecco le regole da seguire per il sesso nella Fase 2” / 3. Violano la quarantena per fare sesso in auto: amanti multati dai vigili di Perugia

Potrebbero interessarti Quando si tornerà a volare tra Roma e Londra? Il piano di Ryanair e EasyJet Un nuovo studio rivela: "Parte della popolazione già immune al Covid" Trump: "Valutiamo vaccini gratis". Camera Usa, storico sì a voto in remoto