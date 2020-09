Coronavirus, Bill Gates: “La pandemia finirà solo nel 2022”

Il fondatore di Microsoft Bill Gates si è detto “pessimista su come sarà l’autunno nell’emisfero settentrionale” in un’intervista su La Stampa, circa gli sviluppi della pandemia da Covid-19 nel prossimo futuro. “Se non avremo interventi il numero dei morti anche negli Usa tornerà ai livelli della primavera”, è il pronostico di Gates, che tuttavia ritiene che “il prossimo anno porteremo giù il numero dei morti e nel 2022 la pandemia finirà”. Il genio della tecnologia e presidente della Gates Foundation sottolinea che “abbiamo diversi vaccini promettenti e potrebbero avere l’autorizzazione all’uso”, aggiungendo: “Mi aspetto che due o tre l’avranno”.

Gates dice che a proposito dei vaccini gli Stati Uniti “sono contraddittori”. “In termini di ricerca hanno dato più soldi di tutti gli altri messi insieme, moltiplicati per due”, mentre per la produzione nei Paesi poveri “non si sono mossi”. “Io spero ancora – si augura – che questa amministrazione o un’altra che verrà, lo faccia, dedico molto tempo affinché succeda”. Infine Gates attacca Trump:”L’amministrazione non collabora con l’Oms. Sono in disaccordo, lo considero un errore”. Il fondatore di Microsoft definisce inoltre “increscioso” che molte dichiarazioni di Trump “abbiano fatto percepire” una certa contrarietà alla riuscita della sperimentazione sui vaccini: “Quando sarà finita gli Usa dovranno fare un esame molto approfondito, per capire come prepararsi alla prossima pandemia”.

