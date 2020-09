Coronavirus, gaffe di Macron: ha un attacco di tosse di una scuola | VIDEO

È diventato virale sul web un video che mostra il presidente francese Emmanuel Macron mentre, colpito da un attacco di tosse durante una visita in una scuola, si toglie la mascherina per coprirsi le mani con la bocca, contravvenendo alle norme anti-Coronavirus. Macron si è recato in visita in un liceo di Clermont-Ferrand, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, dove ha affrontato diversi argomenti, tra cui le regole da seguire per evitare il contagio da Coronavirus. Tra queste c’è anche la raccomandazione di starnutire o tossire nel gomito e non coprendosi la bocca con le mani.

Nel filmato si vede Macron che viene colto da un attacco di tosse mentre sta parlando con gli studenti. Il presidente, in evidente difficoltà, è costretto a fermarsi per bere un bicchiere di acqua. Nel momento in cui si toglie la mascherina, però, l’inquilino dell’Eliseo tossisce coprendosi la bocca con le mani e non nel gomito come raccomandato. La scena si è ripetuta pochi minuti dopo e Macron, in evidente imbarazzo, ha cambiato la mascherina affermando che probabilmente l’attacco di tosse era “colpa” di quella che indossava precedentemente: “Devo aver respirato qualcosa da quella che avevo”.

