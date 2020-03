Coronavirus, Angela Merkel fa la spesa da sola al supermercato: le immagini fanno il giro del mondo

Coronavirus, Angela Merkel fa la spesa al supermercato da sola: le foto fanno il giro del mondo

Stanno facendo il giro del mondo le foto, pubblicate in esclusiva dalla Bild, in cui si vede Angela Merkel mentre fa la spesa da sola al supermercato, dando, così, il buon esempio ai suoi cittadini, che in questi giorni hanno preso d’assalto i market a causa dell’epidemia di Coronavirus. Secondo quanto svelato dal quotidiano tedesco, la cancelliera si è recata in un supermercato situato nel quartiere centrale di Mitte, a Berlino, del quale è una sovente habitué. La Merkel si è prima fermata al reparto ortofrutticolo e poi nell’area dedicata alla rosticceria.

Merkel in Berliner Supermarkt – Die Kanzlerin zahlt mit Karte https://t.co/xMfIRLxyfl — BILD (@BILD) March 21, 2020

Poi, la spesa è continuata con due confezioni di bagnoschiuma, una di amarene, un pacco di carta igienica e quattro bottiglie di vino bianco, tra l’altro prodotto in Italia. Terminati gli acquisti, la cancelliera si è avvicinata alle casse, dove ha rispettato la distanza di almeno un metro, e ha pagato con carta di credito. Quello della Merkel, la quale comunque non è la prima volta che viene immortalata mentre si reca a fare la spesa da sola, è senza dubbio un gesto simbolico, rivolto ai suoi cittadini, preoccupati dal dilagare dell’epidemia di Coronavirus in Germania, che ieri ha visto un vero e proprio boom di contagi con un balzo di oltre 10mila casi registrati in appena 3 giorni. Il bilancio attuale in Germania è di oltre 21mila casi di Covid-19 accertati e più di 70 vittime.

Coronavirus, in Germania si canta “Bella ciao”: vicini all’Italia Potrebbero interessarti Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.4: danni e gente in strada Coronavirus, ultime notizie dal mondo: oltre 300mila i casi e 13mila i morti Il filosofo Slavoj Zizek: "Il Coronavirus è la morte del capitalismo"

Leggi anche: 1. Le bare di Bergamo sono l’immagine simbolo della tragedia che stiamo vivendo (di L. Telese) /2. Gli altri eroi che mandano avanti il paese: “Noi corrieri vi consegniamo i pacchi ogni giorno ma rischiamo il contagio”

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO