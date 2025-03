Corea del Sud, l’Aeronautica sgancia per errore 8 bombe su una città: almeno 15 feriti

In Corea del Sud due caccia dell’Aeronautica militare hanno sganciato per errore otto bombe su una città ferendo almeno 15 persone, di cui 2 in modo grave, e danneggiando sette edifici e un chiesa.

L’incidente è avvenuto alle 10 del mattino ora locale (le 2 di notte in Italia) di oggi, giovedì 6 marzo, a Pocheon, città di circa 150mila abitanti distante una quarantina di chilometri a nord-est dalla capitale sudcoreana Seul.

Le bombe – otto Mk82 da 225 kg – sono state sganciate da due jet KF-16 durante un’esercitazione militare congiunta a fuoco vivo tra l’esercito sudcoreano e l’esercito statunitense, nell’ambito del programma “Freedom Shield”.

“Siamo dispiaciuti per i danni causati e auguriamo ai feriti una pronta guarigione”, ha affermato l’Aeronautica militare sudcoreana in una nota.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è stato causato da un pilota che avrebbe inserito coordinate errate: i due caccia hanno quindi sganciato sul luogo sbagliato quattro bombe ciascuno, tutte esplose.

Circa 50 residenti della zona sono stati evacuati in un municipio lontano dal luogo dell’attentato.

Le esercitazioni saranno sospese finché non ci sarà una chiara comprensione di cosa sia andato storto, ma l’incidente non avrà ripercussioni sulle esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti.