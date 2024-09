Ursula Von der Leyen presenta la nuova Commissione europea al Parlamento Ue

Esteri / Gaza: 41.252 morti dal 7 ottobre. Al-Jazeera: "7 vittime in un raid israeliano a Bureij". Hamas: no a una tregua “a qualsiasi costo”. Anp: "Uccisi oltre 11mila studenti nella Striscia e in Cisgiordania dal 7 ottobre". Libano, raid dell'Idf contro Hezbollah: uccisi 3 miliziani. Lo Shin Bet sventa un attentato del gruppo. Raffica di droni sul nord di Israele