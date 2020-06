Comico sviene sul palco: positivo al Coronavirus | VIDEO

Il celebre attore e comico D. L. Hughley è svenuto sul palco durante una delle sue esibizioni. L’artista 57enne ha accusato un malore ed è stato prontamente soccorso dallo staff del locale, dove era in corso lo show, e dal suo manager. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti e il suo agente ha dichiarato: “Ha perso i sensi a causa dell’enorme fatica accumulata nei giorni precedenti”, riporta Nbc News.

Dopo qualche ora, però, il comico D. L. Hughley attraverso un video sui social ha spiegato ai fan di avere contratto il Coronavirus. “Vi ringrazio per i messaggi di sostegno e per le vostre preghiere, li ho davvero apprezzati. A quanto pare, ho solo perso conoscenza e non ho accusato nulla di grave. Mi hanno fatto il tampone e hanno scoperto che sono positivo al Coronavirus, anche se non ho alcun sintomo. Sto bene, mi sono ripreso, ma dovrò restare in isolamento per le prossime due settimane nella mia stanza d’albergo. Grazie ai medici e agli infermieri che si sono presi cura di me”, ha detto l’attore.

Leggi anche: Coronavirus, sindaco peruviano viola il lockdown per ubriacarsi con gli amici, poi si nasconde in una bara fingendosi morto

Potrebbero interessarti L’infermiera in intimo e tuta anti Covid trasparente è diventata una modella Un negozio di tatuaggi in America nasconde gratuitamente i simboli d’odio Gli adolescenti di TikTok beffano Trump: ci sono loro dietro il “flop” del comizio a Tulsa