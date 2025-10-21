Icona app
Esteri
Esteri

Colono israeliano aggredisce a bastonate un’anziana palestinese durante la raccolta delle olive in Cisgiordania | VIDEO

Nonostante la tregua a Gaza, non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania

di Niccolò Di Francesco
Non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania: un video, diventato virale sui social, mostra un colono mentre aggredisce a bastonate un’anziana palestinese durante la raccolta delle olive. Il filmato, diffuso dal giornalista americano Jasper Nathaniel, secondo quanto riferito all’agenzia di stampa Anadolu dall’attivista Awad Abu Samra è stato girato nella zona orientale della città di Turmus Ayya, a nord est di Ramallah. Non si tratta di un attacco isolato: già nei giorni precedenti, infatti, diverse aggressioni ai danni di palestinesi impegnati nella raccolta delle olive si sono verificate in Cisgiordania.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Secondo quanto riferito da La Stampa, inoltre, migliaia di alberi di ulivo sono stati tagliati alla base o avvelenati proprio per impedire ai palestinesi di effettuare la raccolta. A Deir Ammar, sempre vicino a Ramallah, alcuni lavoratori sono stati aggrediti a colpi di pietre da coloni israeliani. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, i soldati, presenti in zona, non hanno impedito l’attacco e quattro palestinesi sono rimasti feriti. Il 22 agosto scorso, inoltre, i bulldozer israeliani hanno sdradicato 3100 ulivi a Nord Est di Ramallah mentre l’8 ottobre centinaia di alberi sono stati abbattuti ad Al-Mughayyir, villaggio a Sud di Betlemme.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca