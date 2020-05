La “coffin dance” che indigna i social – VIDEO

Un gruppo di soccorritori del servizio di ambulanze britannico si è esibito nella cosiddetta “coffin dance” (la danza della bara), in un video condiviso su Tik Tok e diventato virale, definito dagli utenti vergognoso e inopportuno per aver fatto dell’ironia sull’epidemia di Coronavirus. La clip mostra quattro operatori che danzano con un finto malato di Covid caricato sulle spalle – facendo il verso al celebre meme dei becchini ghanesi – e su Tik Tok è ha ricevuto oltre 40mila visualizzazioni prima di essere eliminata. “Non è professionale”; “È irrispettosa delle famiglie in lutto”, hanno scritto gli utenti indignati sui social. Qualcuno ha accusato i protagonisti della scena di “prendersi gioco delle persone affette da Covid-19” mentre le famiglie nel Regno Unito sono distrutte dalla malattia. “Comprendere come i soccorritori abbiano potuto pensare che questo video fosse professionalmente e moralmente accettabile supera le mie capacità”, commenta un altro incredulo su Twitter. Sui social sono in pochi a difendere il video e ad affermare che gli operatori non avevano intenzione di offendere nessuno.

Anche il North West Ambulance Service (NWAS), ha preso le distanze dalla trovata dei suoi dipendenti. In una nota, si è scusato per il disagio causato e ha affermato di riconoscere lo squallore della clip. “Sebbene siamo sicuri che il personale coinvolto non intendeva causare danni a nessuno, questo video è inappropriato e rappresenta una chiara violazione della nostra politica sui social media”, si legge nella nota. Il video si basa sul meme “coffin dance” diventato virale dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus: diffuso per la prima volta nel 2017, il video-meme mostra un gruppo di becchini del Ghana danzare durante la marcia funebre di un defunto, come da tradizione nel Paese, ed è stato utilizzato in tutto il mondo in tempi di Covid-19 per raccomandare alle persone di stare a casa per evitare di fare la stessa fine. In questo caso, però, il proposito della “coffin dance” di ironizzare sull’emergenza ricordando il meme è risultato a dir poco inopportuno.

