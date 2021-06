Disse: “Gli italiani usano il Covid per fare la siesta”. Ora il dottor Jessen è in bancarotta: “Aiutatemi”

Quando l’Italia entrava seriamente nella fase acuta dell’epidemia di Covid, avevano fatto discutere le dichiarazioni all’emittente britannica FUBAR Radio’s del dottor Christian Jessen, star dello show tv “Malattie imbarazzanti”, che aveva accusato gli italiani di sfruttare il Covid-19 per “fare la siesta”. Secondo lui, il lockdown e il “restate in casa” erano per noi “scuse per continuare a fare la siesta” e non lavorare. In seguito Jessen chiese scusa per quelle affermazioni.

Oggi, il presentatore tv e medico inglese 44enne dice di “essere in bancarotta”. Christian Jessen si trova in serie difficoltà economiche dopo che è stato condannato a pagare 125.000 sterline al primo ministro dell’Irlanda del Nord Arlene Foster per diffamazione.

Il conduttore aveva accusato su Twitter la premier nord-irlandese di avere una relazione extraconiugale. L’alta Corte di Belfast ha ritenuto le affermazioni del medico star della tv diffamatorie e lo ha condannato al risarcimento. Il presentatore televisivo sostiene però di non disporre di quella cifra: “Sono soldi che non ho. Vi chiedo dunque di aiutarmi a pagare questo debito”, ha scritto il presentatore sui social. Jessen ha aperto un crowdfunding su GoFundMe.

