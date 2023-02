Terremoto Turchia, ritrovato sotto le macerie il calciatore Christian Atsu. Media inglesi: “Sta bene”

E’ stato ritrovato sotto le macerie di un edificio crollato Christian Atsu, x calciatore ghanese di Chelsea e Newcastle, e secondo i media inglesi che riportano la notizia, “Sta bene. Ha difficoltà respiratorie e ferite al piede sinistro, ed è stato ricoverato in ospedale”.

Dieci ore appena. Prima, domenica sera, Atsu ha segnato il gol che ha permesso all’Hatayspor di Antiochia di battere il Kasimpasa. La rete, la prima in Turchia per è arrivata al settimo di dieci minuti di recupero concessi dall’arbitro oltre il 90esimo. Una punizione beffarda e bellissima, che da 35 metri, con un rimbalzo ha ingannato il portiere avversario e fatto gioire i tifosi dello stadio di casa. “Una vittoria importantissima per la squadra. Sono felice di essere finito sul tabellino”, ha scritto il trequartista nelle sue storie Instagram.

Christian Atsu scored a stoppage time goal for Hatayspor last night. He made the whole region happy. 😢

Today, he's under the rubble and the region has been devastated by the earthquake. 🇹🇷🇬🇭

Life is cruel. Our thoughts are with everyone effected. 💔 pic.twitter.com/4JMfaS5dcn

