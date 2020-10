L’Ong Save the Children lancia “Children of War”, una serie podcast che racconta cinque storie di bambini sopravvissuti alle più sanguinose guerre dell’ultimo secolo, alcune delle quali ancora in corso. La quarta puntata, uscita oggi e pubblicata in esclusiva da TPI , parla di Evelyn, sopravvissuta alla seconda guerra mondiale.

• Il podcast della prima puntata;

• Il podcast della seconda puntata;

• Il podcast della terza puntata;

Children of War: la quarta puntata

Durante la seconda guerra mondiale, nella sola Europa, ci furono 55 milioni di morti di cui il 60 per cento erano civili. Questa guerra rappresenta ad oggi il conflitto più sanguinoso della storia dell’umanità. Evelyn è una sopravvissuta, era solo una bambina in quegli anni e ha trascorso mesi terribili di sofferenze e privazioni. Ma in mezzo a tanta violenza, c’è un ricordo che ancora oggi le scalda il cuore: quello di una tazza di cioccolata.

I podcast in esclusiva su TPI

“Children of War” raccoglie in cinque podcast altrettante storie di bambini sopravvissuti nell’arco di 80 anni alle guerre più tristemente famose della storia e dei nostri giorni. La Seconda Guerra Mondiale, la guerra civile in Nigeria con la carestia del Biafra, il genocidio in Ruanda del ‘94 e le guerre attuali in Siria e nello Yemen, sono il teatro orrendo in cui sono cresciuti Evelyn, Emeka, Vanessa, Amal, Rami e Waleed.

Cinque racconti in prima persona che, attraverso la voce di attori professionisti e la partecipazione dei giornalisti Maria Concetta Mattei e Giorgio Zanchini, disegnano le loro vite e quelle delle loro famiglie travolte dalla violenza, ma ci restituiscono tutta la forza di cui sono capaci i bambini, se aiutati e protetti, nel riuscire a sognare e costruire un futuro diverso nonostante tutto. La serie è stata realizzata con la consulenza di Jonathan Zenti e grazie al contributo di Simona Angioni per i testi, di Silvia Stortini e Valerio Maggio per la produzione, e di Luca Micheli per le musiche.

Le puntate del podcast verranno pubblicate in anteprima esclusiva su TPI , dove potranno essere ascoltate ogni lunedì, per quattro settimane a partire dal 28 settembre.

Ascolta anche: 1. Esclusiva TPI: “Children of War”, la serie podcast che racconta le storie dei bambini sopravvissuti alla guerra; // 2. Esclusiva TPI – Amal, 10 anni, scappata dalla guerra in Siria: la seconda puntata del podcast “Children of War”;// 3. Esclusiva TPI: la storia di Vanessa, sopravvissuta al genocidio dei Tutsi in Ruanda. La terza puntata del podcast “Children of War”;

Potrebbero interessarti Covid, il virus “può sopravvivere fino a 28 giorni sulle superfici di cellulari e banconote” “Nel Nagorno-Karabakh si sta consumando l’ultimo capitolo del genocidio armeno”. Intervista allo scrittore italo-armeno Pietro Kuciukian Coronavirus, in Francia 16.101 casi nelle ultime 24 ore