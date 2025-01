Cecilia Sala costretta a dormire per terra in cella. L’Italia chiede all’Iran la liberazione immediata

Nel carcere iraniano di Evin, Cecilia Sala è costretta a dormire per terra e con la luce costantemente accesa. Lo ha raccontato lei stessa durante le telefonate che le è stato concesso di fare ai genitori e al compagno ieri, mercoledì primo gennaio 2025 [Chi è Cecilia Sala].

La giornalista italiana 29enne – accusata di aver violato la legge islamica – è reclusa dallo scorso 19 dicembre in regime di isolamento. IlPost, giornale per cui scrive il compagno di Sala, Daniele Rainieri, riferisce che l’inviata di Chora Media e Il Foglio è equipaggiata nella sua cella solo di due coperte: una per coprirsi e una, stesa sul pavimento, che funge da materasso.

Le autorità iraniane le hanno confiscato gli occhiali da vista e il pacco che le era stato inviato dal Governo italiano – contenente articoli per l’igiene, quattro libri, sigarette, un panettone e una mascherina per coprire gli occhi – non le è mai stato consegnato.

Ieri l’ambasciatrice dell’Italia a Teheran, Paola Amadei, ha consegnato al Governo dell’Iran una nota verbale della Farnesina in cui si chiede la “liberazione immediata” di Sala e che, nel frattempo, alla detenuta vengano assicurate le migliori condizioni.

Fonti del Ministero degli Esteri italiano hanno spiegato all’Ansa che “i tempi e le modalità di detenzione saranno una indicazione univoca delle reali intenzioni e dell’atteggiamento del sistema iraniano nei confronti della Repubblica italiana”.

Non sono ancora stati meglio precisati i motivi dell’arresto della giornalista italiana. Il sospetto è che dietro il fermo di Cecilia Sala ci sia la volontà da parte del regime di Teheran di intavolare una trattativa con l’Italia per arrivare alla scarcerazione di Mohammad Abedini Najafabadi, l’ingegnere svizzero-iraniano esperto di droni arrestato a Malpensa il 19 dicembre scorso su richiesta degli Stati Uniti con l’accusa di passare informazioni strategiche all’Iran.