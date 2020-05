Secondo uno studio canadese la cannabis aiuta a prevenire il Coronavirus

La cannabis aiuta a prevenire il Coronavirus? È quanto sostiene un’università canadese, che ha condotto uno studio sull’argomento. La ricerca, che è ancora in fase di pre-pubblicazione e che dunque deve essere approvata a livello scientifico, è stata condotta da un team di esperti dell’università di Lethbridge. Attraverso il loro studio, i ricercatori avrebbero scoperto che vi sono almeno 13 tipi di piante di estratti di cannabis, che potrebbero prevenire l’infezione del Covid-19. La ricerca, infatti, è stata condotta su estratti di Cannabis sativa medica ad alto contenuto di cannabidiolo (Cbd) e a basso contenuto di Thc. I ricercatori hanno testato questi estratti su modelli 3d di tessuti umani, osservando una riduzione dei livelli di Ace2 e di Tmprss2, le proteine che il Covid-19 utilizza per entrare nell’organismo. Secondo i ricercatori, dunque, vi sarebbero le prime evidenze che il Cbd è in grado di limitare le “porte di accesso” del virus.

Gli stessi ricercatori sottolineano che lo studio necessita di ulteriori ricerche, ma che getta le basi per una “futura analisi degli effetti della cannabis medica su Covid-19”. “Gli estratti di Cannabis sativa ad alto contenuto di Cbd – rivela uno dei ricercatori – possono diventare un’aggiunta utile e sicura al trattamento dell’infezione, come terapia di supporto”. Secondo uno degli studiosi, infatti, la ricerca potrebbe anche portare a “sviluppare trattamenti preventivi di facile utilizzo sotto forma di prodotti per i gargarismi e colluttori”. In conclusione, vale ancora la pena di sottolineare, a scanso di equivoci, che tutti i gli studi sono stati effettuati sulla cannabis medica, non sulla marijuana a uso ricreativo, il cui utilizzo, così come sottolineato dal National Institutes of Health è ovviamente dannoso per il sistema respiratorio.

