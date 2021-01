Una storia assurda è quella avvenuta in Canada, dove sabato scorso una coppia è stata multata dalla polizia del Quebec per avere infranto le regole del coprifuoco imposto dalle misure anti Covid in un modo assurdo: la moglie ha portato a spasso il marito con il guinzaglio per provare ad aggirare le regole contro la pandemia. La donna ha provato a giustificarsi dicendo di aver portato fuori il cane a fare una passeggiata mostrando il marito a terra a quattro zampe tenuto da un collare. Lo riporta la Bbc.

Secondo quanto riferito, la donna ha dichiarato alla polizia che era uscita “a spasso con il suo cane” vicino alla propria casa nella città di Sherbrooke. Sabato il governo ha imposto il coprifuoco notturno dalle 20 alle 5. Portare a spasso un cane vicino a casa è una delle poche deroghe accettabili per stare fuori casa oltre quei tempi. La coppia è stata sorpresa dalla polizia intorno alle 21 di sabato, poco dopo l’entrata in vigore delle nuove misure. Marito e moglie sono stati multati con una sanzione di 1.546 dollari canadesi.

