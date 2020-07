Una caccia al tesoro da 1 milione di dollari: l’idea di un gioielliere del Michigan

Una caccia al tesoro da un milione di dollari: è questa l’idea venuta a un gioielliere del Michigan che ha dovuto cessare la propria attività un mese dopo la chiusura forzata dal Coronavirus. L’uomo non si è dato per vinto e, anzi, ha ben pensato di organizzare una caccia al tesoro dal valore elevatissimo, seppellendo in tutto lo stato del Michigan oggetti preziosi: oro e diamanti a volontà, tocca soltanto cercarli!

Oltre 23 anni di carriera alle spalle per Johnny Perri, anni in cui ha commerciato oggetti preziosi e d’antiquariato. Suo padre era un gioielliere, da lui ha imparato il mestiere. Quando poi il negozio a Washington Township (J&M Jewellers) ha dovuto chiudere i battenti a causa della pandemia, ha capito di volere qualcosa di diverso dalla vita, così ha nascosto l’intero inventario del suo negozio, insieme ad altri metalli preziosi e oggetti d’antiquariato, in tutto lo stato. “Dare alle persone l’avventura significa dare loro qualcosa in cui credere di nuovo, oltre a questo Covid”, questo è il pensiero che si nasconde dietro le sue azioni.

“Avrei potuto vendere tutto ciò che possedevo e ritirarmi, ma che divertimento c’era? Non ci sarebbe stata avventura per nessuno”, ha spiegato Perri, come riporta Forbes. Poi ha aggiunto: “Ho avuto tempo per nascondere il tesoro, ma sono ancora più entusiasta di ascoltare le storie di coloro che stanno per avventurarsi a cercarlo”. Il gioielliere crede che la caccia al tesoro non durerà più di una settimana.

Quanto costa partecipare a questa caccia al tesoro? Soltanto 50 dollari (considerando il bottino finale): si avrà accesso alle mappe, indizi e indovinelli, che aiuteranno i cacciatori di tesori ad avvicinarsi al premio finale. Perry ha spiegato di aver agganciato al materiale disseminato per lo stato dei localizzatori GPS per tenerli sempre sotto controllo. Tali oggetti saranno indicati da una “X” sulla mappa. Quando parte la caccia al tesoro? La prima sarà ad agosto e vedrà la ricerca di due lingotti d’argento per un valore di 4.200 dollari: purtroppo i posti sono già esauriti, come spiega Perry sul proprio sito web. Ma è soltanto la prima di tante!

