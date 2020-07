La nuova tecnica islandese per sfogare la frustrazione e sconfiggere lo stress

Siete stressati? L’Islanda ha quel che fa al caso vostro. Ispirandosi alla “scream therapy”, arriva una nuova campagna – sviluppata dall’agenzia M&C Saatchi – che permette di sfogare la frustrazione e sconfiggere lo stress semplicemente urlando. Ma come? Quella lanciata dall’agenzia, incaricata di gestire il Promote Iceland, è una vera e propria attività turistica che consente al viaggiatore di liberarsi della propria agonia lanciando un urlo in una delle meravigliose zone disabitate del paese. L’agenzia mette a disposizione anche una piattaforma online dove, per le prossime due settimane, sarà possibile immergersi nei paesaggi islandesi e urlare a squarciagola e liberarsi dallo stress anche online. Grazie all’utilizzo di sette altoparlanti, posizionati in sette località remote dell’Islanda, le vostre urla saranno diffuse nell’aria e voi potrete ascoltarle in tempo reale tramite livestream.

L’idea nasce soprattutto a causa del lockdown, che ha costretto le persone ad accumulare una grande quantità di stress senza mai sfogarla come si deve. Lo spot pubblicitario infatti recita lo slogan: “Looks like you need to Let It Out”. Accedendo alla piattaforma, apparirà la scritta cliccabile “tap to scream”, tocca per urlare. Finora hanno partecipato all’iniziativa soggetti provenienti dagli USA, UK, Germania, Canada e Danimarca. E voi, avete bisogno di urlare?



