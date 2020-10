Bruxelles, Merkel fa un passo indietro quando Conte si avvicina per salutarlo – VIDEO

Oggi venerdì 2 ottobre nell’ambito del vertice europeo di Bruxelles, è andato in scena un siparietto tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Quest’ultimo infatti si è avvicinato a Merkel per salutarla ma la cancelliera ha fatto un passo indietro, come per invitarlo a mantenere la distanza. Subito il video è diventato virale su Twitter. “Please, don’t touch me”, ha commentato qualcuno interpretando il gesto di Merkel.

