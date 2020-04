Angela Merkel spiega la matematica dei contagi in maniera perfetta. Il video è virale | VIDEO

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha spiegato durante una conferenza stampa l’impatto che il Coronavirus potrebbe avere sul sistema sanitario tedesco, in base all’indice di contagiosità. Merkel ha una laurea in fisica e un dottorato in chimica quantistica. In conferenza stampa ha spiegato perché la Germania ridurrà lentamente le misure di lockdown, nonostante il numero di morti da Coronavirus nel paese sia nettamente inferiore a quello registrato in altri stati europei, tra cui l’Italia.

Molti hanno apprezzato le parole semplici e chiare che Angela Merkel ha usato per parlare di un tema così complesso e la sua spiegazione è stata molto condivisa su Twitter. Le vittime del Covid-19 in Germania sono finora 4.052, con 137.698 contagi confermati.

