Bolsonaro: “In Italia tanti morti perché è un paese di vecchietti”

“L’Italia è una città… un Paese pieno di vecchietti, in ogni palazzo ce ne sono almeno una coppia, come a Copacabana, per questo motivo ci sono tanti morti…”. Lo ha detto il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, parlando a Brasilia con i giornalisti che lo incalzavano sulla diffusione del Coronavirus e sulle misure di contrasto messe in atto dal governo. Il presidente del Brasile su Facebook ha smentito le notizie circolate negli scorsi giorni su media brasiliani, tra cui il giornale Jornal o dia, che avevano dato notizia della sua positività al tampone del Coronavirus.

