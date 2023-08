Bimbo cade dalla barca e viene ucciso dall’elica: Walter aveva 3 anni

Tragedia sul lago. Un bambino di tre anni è morto colpito da un’elica, dopo essere caduto da una barca. È accaduto all’Echo State Park, negli Stati Uniti, dove Walter Greer era a bordo di una barca, insieme alla sua famiglia quando è accidentalmente caduto in acqua. Il piccolo è morto in circostanze drammatiche, ucciso dall’elica del motore, che si trova nella parte posteriore della piccola imbarcazione e lo ha colpito in modo violento.

Per Walter e la sua famiglia doveva essere una giornata serena e tranquilla sul lago. Quando sono intervenuti i ranger del parco, il bambino purtroppo era già deceduto in acqua. “Questa è solo l’ultima cosa che una famiglia vuole vedere accadere”, ha detto il portavoce di Utah State Parks, Devan Chavez, parlando dell’incidente.

Sconvolta dal dolore la famiglia di Walter, che ha rilasciato una dichiarazione ai media locali: “Siamo devastati per aver salutato il nostro caro Walter. Era una gioia assoluta che amava Spiderman, i treni, i camion e i suoi stivali rossi”.